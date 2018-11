Corsi, "A Empoli mancava combattività"

EMPOLI (FIRENZE), 6 NOV - L'esonero di Aurelio Andreazzoli è nato nelle partite contro Parma e Frosinone. Non usa mezzi termini il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi che, alla presentazione di Beppe Iachini, nuovo allenatore dei toscani, ha spiegato i motivi di questa scelta. "Andiamo a ricercare quello che ci sembra manchi alla squadra, soprattutto in termini di combattività e rispetto degli avversari - ha sottolineato il patron azzurro -. Non ci siamo ovviamente basati sui cinque gol presi a Napoli, ma sul fatto che la difesa stava subendo troppo. Il nostro campionato si gioca con le squadre alla portata, ma con Parma e Frosinone abbiamo subìto 10-12 contropiedi e questo non va. Temevamo che potesse succedere la stessa cosa nelle prossime partite. L'esonero è nato in quelle partite".