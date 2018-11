Fonti leghiste, verso vertice a Chigi domani pomeriggio

ROMA, 6 NOV - Dovrebbe svolgersi domani pomeriggio il vertice di governo per trovare un'intesa sui temi che dividono la maggioranza. A quanto affermano fonti governative della Lega, alla riunione a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte ci saranno i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma potrebbero esserci anche i ministri competenti. Il nodo principale da sciogliere resta quello della prescrizione, sul quale c'è ancora stallo alla Camera. Successivamente Fonti M5S, pur confermando che "per ora il vertice non è previsto per oggi", non escludono un'accelerazione.