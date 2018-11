Lega Pro: Gravina, Ghirelli farà bene

FIRENZE, 6 NOV - "E' un bene aver scelto un candidato di continuità, ringrazio Francesco Ghirelli e gli auguro un futuro in questa Lega che sia radioso come lo è stato per me". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando l'elezione del nuovo numero uno della Lega Pro, incarico ricoperto fino a poco tempo fa dallo stesso Gravina. "Faccio gli auguri anche ai due vicepresidenti - ha proseguito Gravina - la Capotondi sarà una bellissima sorpresa, la conoscete come una bella ragazza e una brava attrice, ma ha anche una testa e lo dimostrerà".