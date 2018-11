Amianto: sit-in sindacati in Puglia

BARI, 06 NOV - Cgil, CISL e Uil chiedono al Governo più fondi per le vittime dell'amianto e una mappatura dei siti inquinati per un nuovo piano di bonifiche. Le tre sigle sindacali pugliesi hanno manifestato oggi anche a Bari, in contemporanea a Milano, dinanzi al palazzo della Prefettura "per avere risposte dal Governo sulle problematiche che riguardano questo killer silenzioso - dicono - che continua a mietere oltre 3 mila vittime ogni anno in Italia". Il prossimo 8 novembre ci sarà il presidio nazionale a Roma dinanzi alla sede del Ministero del Lavoro. "Chiediamo che venga almeno raddoppiato il contributo destinato alle vittime di amianto, che attualmente è di 5.600 euro una tantum" dice Antonella Morga della segreteria regionale CGIL, auspicando di "riaprire un dialogo anche con la Regione Puglia che ha fatto un piano amianto che giace da anni in un cassetto".