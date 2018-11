Maltratta moglie per cambiare religione

BOLOGNA, 6 NOV - Uno dei motivi per cui maltrattava la moglie era per convincerla a cambiare religione e diventare, come lui, testimone di Geova. Ma c'era anche un problema di alcol: era infatti sempre ubriaco quando litigava con la donna, con la figlia 17enne di lei e con il suocero, che in un'occasione ha preso a schiaffi. La vicenda di violenza domestica si è conclusa ieri pomeriggio con l'intervento della Polizia a casa della coppia, in zona Saragozza a Bologna. L'uomo, un 57enne di origine ferrarese, è stato denunciato per maltrattamenti continuati in famiglia. Se ne dovrà anche andare di casa, perché è stato disposto un allontanamento dalla stessa famiglia e un divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dai parenti.