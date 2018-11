Prima italiana nella lista degli innovatori under 35 del Mit

ROMA, 6 NOV - C'è per la prima volta un'italiana fra i 35 giovani innovatori under 35 che ogni anno, dal 1999, la rivista di tecnologia del Massachusetts Institute of Technology, Mit Technology Review, seleziona come i più promettenti in tutta Europa. Si chiama Francesca Santoro, lavora nel centro dell'Istituto Italiano di tecnologia a Napoli ed è stata premiata con il 'Mii Innovators Under35 Europe' per il progetto del cerotto fotovoltaico che rigenera la pelle, accelerando la guarigione delle ferite. "Ricevere questo premio è il sogno di ogni ricercatore: sono emozionatissima ed essere la prima italiana a riceverlo mi fa sentire ancora più fiera" ha detto all'ANSA Francesca Santoro. Il riconoscimento dimostra, inoltre, che "in Italia si può fare buona ricerca ed è una occasione per dare un po' di risalto alle persone che tornano e non parlare solo di cervelli in fuga". Quest'ultimo, ha aggiunto, è forse l'aspetto che mi "rende più felice".