'Serata di sport fuori e dentro campo'

NAPOLI, 6 NOV - ''Oggi dobbiamo mostrare una grande pagina di sport e di calcio non solo in campo, da cui mi auguro usciremo vincitori, ma anche fuori dal campo''. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista del match di Champions League che stasera vedrà opposti allo stadio San Paolo, il Napoli e il Paris San Germain. Il sindaco si è detto ''contento del clima che sta unendo in queste ore le due città, due grandi capitali''. Ma il pensiero è andato anche all'incontro di campionato che sabato sera vedrà il Napoli contro il Genoa nel capoluogo ligure. ''Sarà molto bello essere a Genova - ha detto - per portare la vicinanza di Napoli e dei napoletani ai genovesi per la tragedia del crollo del ponte Morandi. Credo che lo sport debba dare segnali forti di accoglienza e non di odio''.