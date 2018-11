Battiston, 'Bussetti mi ha revocato da presidenza Asi'

ROMA, 6 NOV - Roberto Battiston revocato dalla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Lo rende noto lo stesso Battiston in un tweet. "Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico di Presidente Asi. È il primo spoil system di Ente di Ricerca", ha scritto Battiston. "Grazie - ha aggiunto - alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano". Nominato per la prima volta alla presidenza dell'Asi il 16 maggio 2014, Battiston era stato confermato nell'incarico il 9 maggio scorso. Nato a Trento nel 1956, Battiston è ordinario di fisica sperimentale all'università di Trento, presidente della Commissione II dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) per la Fisica Astroparticellare, ed è membro del Tifpa (Trento Institute for Fundamental Phisycs and Application), il nuovo Centro Nazionale dell'Infn. Da oltre 20 anni è attivo nel settore spaziale, in particolare nella ricerca sui raggi cosmici e nel 1994.