Maltempo: Toninelli, computo danni sopra 3 miliardi

GENOVA, 6 NOV - "Il passaggio dal sistema dell' emergenza al sistema della prevenzione è fondamentale sotto tutti i punti di vista ma quello che mi preme oggi è il post emergenza, fronteggiare i danni, valutare la possibilità di attivare il fondo di solidarietà dell'Unione Europea. Io penso che il computo totale dei danni nelle tante regioni italiane sia superiore ai 3 miliardi di euro". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Toninelli durante una visita a Rapallo. Dobbiamo "riuscire quindi a utilizzare queste risorse per dare risposte alla cittadinanza - ha aggiunto il ministro -. Le emergenze sono tante da Nord a Sud, affrontiamo queste emergenze, affrontiamole nella stessa maniera in cui abbiamo affrontato il dramma di Genova. Utilizziamo questo modello di stanziamenti e semplificazioni anche per le altre situazioni. Non dobbiamo lasciare soli i sindaci, sono qui anche per dire che lo Stato non lascia soli i sindaci" ha concluso Toninelli.