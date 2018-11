Iraq: Onu, 200 fosse comuni Isis, forse 12 mila morti

BEIRUT, 6 NOV - Oltre 200 fosse comuni sono state identificate in Iraq dove sono stati ritrovati i resti umani di un numero di persone che oscilla fra 6 e 12 mila, secondo quanto riferito dalla missione Onu in Iraq. Citato dalla tv irachena Al Iraqiya, un comunicato di inquirenti delle Nazioni Unite in Iraq riferisce che sono state individuate sul territorio di circa 200 fosse comuni. Queste contengono un numero di resti umani che appartengono a un numero di persone non precisato, che va dalle 6mila alle 12 mila persone.