Gb: Londra violenta, un 16enne è la vittima numero 119

LONDRA, 6 NOV - Non concede tregua il tributo di sangue nelle periferie di Londra, frutto delle violenze di strada e spesso degli scontri fra gang giovanili. L'ultima vittima è un 16enne accoltellato a morte ieri sera nella zona sud della capitale. La conferma è arrivata oggi da Scotland Yard, intervenuta dopo l'allarme dei genitori che non l'avevano visto rincasare e impegnata ora nelle indagini fra testimoni sfuggenti e sospetti su altri ragazzi. Si tratta del quinto omicidio analogo in sei giorni in città, dove il sindaco Sadiq Khan ha annunciato giusto ieri, d'intesa con i vertici di polizia, lo schieramento di altri 72 agenti di rinforzo permanente nelle strade. Ma non senza ammettere che per sperare di venire a capo di questa piaga dilagante occorreranno - fra misure di sicurezza e iniziative sociali - almeno 10 anni. Dall'inizio del 2018 i media hanno contato 119 omicidi a Londra (111 quelli denunciati), concentrati in gran parte - spesso con coltelli - nei quartieri marginali, fra i giovani e le minoranze etniche.