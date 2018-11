Moncalieri, Po oltre livello di guardia

TORINO, 6 NOV - Po oltre al livello di guardia, a Moncalieri, comune alle porte di Torino, che ha attivato il Centro Operativo Comunale per gestire e monitorare la situazione. Lo rende noto il sindaco, Paolo Montagna, su Facebook. "Stiamo monitorando da giorni la situazione del maltempo, in costante contatto con Aipo e Protezione Civile della Regione Piemonte", scrive sul social il primo cittadino. Il Po ha superato il livello di guardia (5,34 metri alle ore 10.15) ma è ancora distante dal livello di pericolo (6,40 metri). "La Protezione Civile presidia Lungo Po Abellonio, il cui accesso al parco è stato interdetto, e gli altri luoghi sensibili del territorio", prosegue il sindaco Montagna. Non ci sono, al momento, limitazioni alla viabilità e ponti e sottopassi sono percorribili. "In ogni caso, siamo sul campo per verificare tutte le situazioni", conclude il primo cittadino, che invita i cittadini a "evitare la presenza su sponde dei fiumi, aree limitrofe e i piani interrati delle zone adiacenti ai corsi d'acqua".