La proprietà del Milan vuole Wenger

LONDRA, 6 NOV - Nonostante l'ennesima vittoria a tempo scaduto sul campo dell'Udinese, e il quarto posto in classifica, sulla panchina di Gennaro Gattuso aleggia l'ombra di Arsene Wenger, fortemente voluto dalla nuova proprietà. L'indiscrezione è stata raccolta da France Football e rilanciata dalla stampa britannica: le trattative con l'ex manager dell'Arsenal non solo proseguono da diverse settimane, ma sarebbero ad un passo dal concludersi. Secondo il Daily Mail la proprietà americana (il fondo Elliott) non è soddisfatta del rendimento dei rossoneri dopo aver investito nel mercato estivo oltre 150 milioni di euro. Da qui i contatti con Wenger, avviati ad inizio ottobre da parte di Paul e Gordon Singer, da sempre grandi tifosi dei Gunners, di cui il tecnico alsaziano è stato allenatore per più di 20 anni.