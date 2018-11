Anticorruzione: ieri in tarda serata incontro Conte-Bonafede

ROMA, 06 NOV - Faccia a faccia ieri a tarda sera tra il premier Giuseppe Conte e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Oggetto dell'incontro il nodo della prescrizione sul quale si sta consumando l'ultimo scontro tra M5S e Lega. L'incontro è stato interlocutorio visto che, a quanto si apprende da fonti di governo, Conte e Bonafede si sono aggiornati al rientro in Italia dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il leader del M5S, rispetto al suo alleato, tornerà in Italia più tardi: il suo rientro dalla Cina è previsto per questa sera. Il vertice decisivo, tra Conte e i due vicepremier, a questo punto potrebbe tenersi o nella tarda serata di oggi o domani.