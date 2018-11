Marsiglia: un morto in crollo, giovane italiana fra dispersi

PARIGI, 6 NOV - Ci sarebbe anche una ragazza italiana, secondo media francesi, tra i dispersi che abitavano nell'edificio crollato ieri a Marsiglia, dove intanto, ha annunciato un procuratore, è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Nei pressi del luogo del disastro, il cameriere di un bar vicino è in lacrime. Conosceva bene la ragazza di cui non si hanno notizie da ieri. "Era una ragazza geniale, studiava da noi", ha detto ad un cronista presente sul posto. Non è ancora chiaro se il corpo senza vita ritrovato dai soccorritori che continuano a lavorare senza sosta corrisponda a una delle 8 persone disperse citate ieri dal ministro dell'Interno, Christophe Castaner.