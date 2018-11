Avaria motore, volo rientra a Lamezia

LAMEZIA TERME (CATANZARO), 6 NOV - Emergenza in mattinata di oggi all'Aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Il volo Alitalia AZ1162, partito da Lamezia Terme alle 6.35 e diretto a Roma Fiumicino, è stato costretto al rientro nell'aeroporto calabrese per un'avaria riscontrata ad uno dei motori. A terra, a seguito di una richiesta pervenuta al 115 dei Vigili del fuoco dalla torre di controllo dell'aeroporto, è scattato il piano di emergenza. Il velivolo, con a bordo 179 passeggeri, è comunque atterrato nello scalo calabrese senza problemi e in piena sicurezza alle 6:52. Non si registrano danni alle persone o alle cose.