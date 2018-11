Calcio: Pescara-Lecce 4-2

PESCARA, 5 NOV - Nel posticipo dell'11/a giornata del campionato di Serie B, gol ed emozioni all'Adriatico dove il Pescara ha superato il Lecce per 4-2, in un match contrassegnato anche da un grande nervosismo. La formazione ospite ha chiuso la gara in nove uomini per l'espulsione di Calderoni al 8' del secondo tempo per doppio giallo e di Meccariello al 32' sempre per doppia ammonizione. Questa la successine delle reti: 3' pt Mancuso (P), 22' pt Gravillon (P), 47' pt Palombi (L), 23' st Tabanelli (L), 45' st Del Sole, 51' st Del Sole. Con la vittoria di questa sera, il Pescara torna al comando della classifica. Prima dell'inizio del match ci sono stati momenti di tensione, quando dal settore ospite sono stati lanciati dei fumogeni nel settore distinti dove si trovavano i tifosi del Pescara. Nessun spettatore è stato colpito, poi gli steward hanno fatto allontanare le persone presenti nel settore. Grande spiegamento di forze dell'ordine per la gara, considerando la rivalità fra le due tifoserie.