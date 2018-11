Manovra: mercoledì vertice Conte- Di Maio - Salvini

ROMA, 5 NOV - E' probabile, a quanto si apprende, che sia mercoledì il giorno "X" per il vertice di governo con la sicura presenza del premier Giuseppe Conte e dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Sul tavolo del vertice ci sarà innanzitutto lo schema della risposta che l'Italia deve fornire all'Ue sulla manovra e che il governo intende inviare prima della conferenza sulla Libia, prevista per il 12 novembre. Ma nel corso del vertice saranno affrontati anche gli altri "nodi" aperti in questi giorno tra M5S e Lega, a cominciare da quello sulla prescrizione.