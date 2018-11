Conte, Trump su investimenti pubblici merita forte plauso

ROMA, 5 NOV - "Sa che cosa mi ha detto Trump? 'Quando sono arrivato alla Casa Bianca, occorrevano nove anni per costruire un'autostrada. Adesso ne basta uno. E voglio ancora accorciarne i tempi'. In effetti, il suo programma di semplificazione "Cutting the Red Tape" si sta rivelando molto efficace. Più in generale, la sua ricetta per gli investimenti merita un forte plauso". Lo dice il premier Giuseppe Conte nel libro di Bruno Vespa 'Rivoluzione', secondo quanto anticipato. Il premier conferma gli eccellenti rapporti con il capo della Casa Bianca: "Mi disse nel nostro incontro del 31 luglio: "Siamo entrambi outsider della politica e rappresentiamo i due governi del cambiamento. Avviamo da oggi un dialogo strategico tra Stati Uniti e Italia". Aggiungendo: "Spero che l'Europa segua la leadership italiana sul tema dei migranti". I segnali di attenzione sono stati anche molto concreti: l'Italia ha ottenuto una cabina di regia - dice Conte -, congiunta con gli Stati Uniti, sul cosiddetto "Mediterraneo allargato".