Sicurezza: maxiemendamento e fiducia

ROMA, 5 NOV - Il governo, si apprende in ambienti della maggioranza, sta definendo in queste ore un maxiemendamento al dl sicurezza su cui domani dovrebbe essere posta la fiducia al Senato per essere votata sempre in giornata. Nel maxiemendamento ci dovrebbero essere alcune piccole correzioni al testo all'esame dell'Aula di Palazzo Madama.