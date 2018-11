Buffon, rientrare in Italia mi dà scossa

NAPOLI, 5 NOV - ''Poter rientrare in Champions dopo la squalifica in una partita così importate in Italia e a Napoli è un qualcosa che inevitabilmente mi regala delle scosse importanti''. Gianluigi Buffon commenta il suo ritorno in campo sulla scena internazionale e non nasconde una certa gioia di poterlo fare domani al San Paolo. ''Spero - dice il portiere del Psg - dopo questo esilio forzato di poter fare una buona gara e di poter essere utile ai miei compagni e alla causa della squadra''. Buffon parla anche del motivo che lo ha spinto ad accettare l'offerta della squadra francese e di indossare la maglia del Psg. ''Sicuramente - conclude - se ho deciso di continuare a giocare a 40 anni significa che sono conscio delle emozioni che ancora mi regala questo lavoro, come ne regalano solo altre poche cose nella vita''.