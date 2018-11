Valverde: Non so se Messi potrà giocare

MILANO, 5 NOV - "Non sappiamo ancora se Messi potrà giocare domani, siamo in attesa di alcuni responsi. Potrebbe essere disponibile, vedremo dopo l'allenamento come si sentirà. Bisogna assicurarci che stia bene, ma soprattutto lui deve essere sicuro di poter giocare senza rischiare di infortunarsi di nuovo". L'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, commenta le condizioni di Lionel Messi, alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter. "C'è la possibilità che Leo giochi all'inizio, che inizi dalla panchina senza giocare o che proprio non giochi - ha proseguito, durante la conferenza stampa -. Non ho ancora parlato con lui, ma non voglio correre rischi". Valverde ha commentato anche il momento dell'Inter: "Ci aspettiamo una squadra più aggressiva di quella vista al Camp Nou, immagino che l'Inter vorrà dominare e gestire la partita. Sono in un ottimo momento di forma, stanno vincendo molte partite e li vediamo in un ottimo momento. Il rientro di Nainggolan per loro è fondamentale", ha concluso.