Giappone: emergenza suicidi tra i bambini, 250 in un anno

ROMA, 5 NOV - E' allarme suicidi tra bambini e adolescenti in Giappone. Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Istruzione nell'anno fiscale 2016/17 ne sono stati commessi ben 250 da ragazzi dalle elementari alla scuola superiore. Il numero è cinque volte superiore all'anno precedente e il più alto dal 1986, secondo quanto riportato dalla Bbc. Tra le cause di suicidio problemi in famiglia, paura del futuro e bullismo. La maggior parte dei ragazzi che si sono tolti la vita erano studenti delle scuole superiori. Il numero di sucidi in Giappone è uno dei più alti al mondo ma, secondi i dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità, la cifra è calata da quando nel 2015 sono state introdotte misure preventive: da 34.500 nel 2003 a 21.000 nel 2017.