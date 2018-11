Brasile: legali Lula, 'sia liberato, Moro fu di parte'

SAN PAOLO, 5 NOV - Gli avvocati dell'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva hanno presentato un ricorso al Supremo Tribunale Federale (Stf) per chiedere la sua scarcerazione e l'annullamento del processo per il quale gli è stata inflitta una pena di 12 anni di carcere, in base al fatto che il giudice che lo ha condannato in prima grado, Sergio Moro, ha accettato di far parte del governo del presidente eletto Jair Bolsonaro. In un documento di una settantina di pagine consegnato oggi ai media, i legali di Lula sostengono che "la formalizzazione dell'ingresso del giudice (Moro) nello scenario politico, in palese opposizione a Lula, rende più necessario che mai un analisi retrospettivo del suo comportamento riguardo all'ex presidente".