Anticorruzione: nuovo ddl cambia titolo

ROMA, 5 NOV - Il nuovo testo dei relatori per il disegno di legge anticorruzione è identico a quello ritirato ma cambia solo il titolo. Per superare l'ostacolo dell' inammissibilità per estraneità di materia dell'emendamento che introduce la riforma della prescrizione, si modifica il titolo del provvedimento aggiungendo "nonché in materia di prescrizione del reato".