Calcio: Ancelotti, oggi Psg è tra le più forti d'Europa

(ANSA) NAPOLI, 5 NOV - "Quando c'ero io il Psg era una squadra in costruzione con un grande progetto che ora si è realizzato: essere tra le più forti d'Europa". Lo ha detto Carlo Anccelotti nella conferenza stampa alla vigilia di Napli-Psg, ricordando i suoi anni sulla panchina francese. "Al Psg - ha aggiunto - manca poco per l'obiettivo finale di vincere la Champions League ma sono già tra le più forti d'Europa". Ancelotti a parlato anche di Buffon, che domani dovrebbe essere titolare al San Paolo: "E' sempre un piacere ritrovarlo - ha detto - e vedere che è ancora molto motivato nonostante la non più giovane età. Ho grande rispetto per il professionista e grande affetto per l'amico".