Conte a imprenditori italiani ad Algeri,

ALGERI, 5 NOV - "Il governo è al vostro fianco, farò tutto il possibile per darvi supporto e sostegno, anche sensibilizzando le istituzioni algerine. Questo governo crede nel 'Sistema Italia' che ha grandi potenzialità ancora inespresse". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, incontrando in Ambasciata una cinquantina di imprenditori italiani, prima di ripartire per Roma. "Siamo determinati - ha aggiunto il premier, accolto dall'ambasciatore Pasquale Ferrara - a creare tutte le premesse per realizzare le necessarie infrastrutture materiali e immateriali, per semplificare e snellire tutte le iniziative economiche e favorire così l'iniziativa imprenditoriale". Sono oltre 180 le aziende italiane che operano in Algeria e danno lavoro a migliaia di persone, con importanti investimenti nel campo delle infrastrutture, agro industriale e nel settore energetico.