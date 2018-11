Ancelotti, ci serve gara straordinaria

(ANSA) NAPOLI, 5 NOV - "Dobbiamo fare meglio di Parigi per vincere, dobbiamo fare qualcosa di straordinario" dice Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida con il PSG in Champions League. "Conosciamo l'importanza della partita, sappiamo quello che dobbiamo dare, l'ambiente è carico nel modo giusto per fare il meglio della nostre possibilità. Aver fatto bene a Parigi ci da' più convinzione ma resta una gara molto difficile. Dobbiamo ripeterci sul campo; se non giochi bene diventa una partita impossibile".