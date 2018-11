Lite coppia svela giro cocaina,4 arresti

EMPOLI (FIRENZE), 5 NOV - Litiga con il fidanzato, prende 40 grammi di cocaina come prova di quanto avrebbe raccontato e va dai carabinieri a denunciarlo. Ora, dopo le indagini, l'Arma, partendo da questo episodio, ha arrestato in carcere, su ordinanza del gip di Firenze, quattro persone accusate di aver gestito un voluminoso giro di spaccio di droga tra luglio e dicembre del 2016 nella zona di Empoli (Firenze). Tra gli arrestati ci sono un 44enne di Empoli (Firenze), originario della Campania, che aveva litigato con la compagna, più tre albanesi. Una quinta persona indagata è sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I militari hanno fatto indagini a Empoli e San Miniato (Pisa) risalendo ai complici albanesi, legati tra loro perché parenti: sono padre, figlio e nipote. Gli albanesi davano la droga all'italiano che la smerciava a una decina di acquirenti abituali. I due albanesi più giovani sono cugini e come il 44enne hanno precedenti per droga.