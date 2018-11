Maltempo: Zaia, piste e impianti sci apriranno regolarmente

VENEZIA, 5 NOV - "La montagna veneta sarà pronta ad aprire impianti e piste per la stagione sciistica in arrivo, già l'8 dicembre. Circolano strane voci che sarebbe meglio tacessero se non sanno": lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia."Su piste e impianti si stanno facendo verifiche e interventi - ha detto - e non ci saranno chiusure o ritardi nell'apertura della stagione dello sci. L'8 dicembre tutta la montagna veneta risponderà presente, perché tutto ciò che serve si sta già facendo. Il rilancio sarà lungo e faticoso - ha ribadito - ma proprio per questo non è il caso di aggiungere problemi falsi ai tanti veri che ci sono".