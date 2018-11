Borja Valero, possiamo battere Barca

MILANO, 5 NOV - "Il Barcellona si può battere. Altrimenti non si gioca neppure una partita così. Abbiamo fiducia, possiamo far loro male anche se non sarà facile". Il centrocampista dell'Inter, Borja Valero, carica i compagni alla vigilia della partita di Champions contro il Barcellona a San Siro. Le sette vittorie consecutive in campionato hanno dato maggior consapevolezza ai nerazzurri. "Il Barcellona - aggiunge - è favorito, ma sappiamo da dove arriviamo e siamo tranquilli. Dobbiamo credere nella nostra forza. In campionato gestiamo la palla ma, contro il Barcellona, è diverso. E' molto difficile replicare il loro palleggio tecnico, difficile togliere loro la palla. Ma noi possiamo puntare sui contropiedi". La partita d'andata, finita 2-0, non deve condizionare. Anche Keita Balde, che ha giocato nella cantera del Barcellona, è fiducioso: "All'andata non è stata una partita semplice ma dobbiamo essere fiduciosi, giocare con personalità".