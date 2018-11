ROMA, 05 NOV - Gli emendamenti del senatore Gregorio De Falco contro il dl sicurezza? "De Falco si assumerà le sue responsabilità. Se non si ritrova sono certo che sì dimetterà e tornerà a fare il suo lavoro". Lo ha affermato ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni (M5S). "Dobbiamo rispettare dieci milioni di cittadini e un gruppo parlamentare, se un genio si sente più illuminato degli altri e si comporta da solista evidentemente non riesce a far parte di una comunità", ha aggiunto.