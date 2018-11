Maltempo: governo, fondi già in manovra

ROMA, 5 NOV - "Il governo assicura il suo impegno per garantire già in questa legge di stabilità investimenti importanti in particolare sul tema del dissesto idrogeologico che è la priorità delle priorità". Lo afferma Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia, intervenendo al Senato sul tema del maltempo che ha flagellato l'Italia. "Il governo vuole spingere sulla priorità del contrasto e della risoluzione di questo tema così drammatico che è quello del dissesto idrogeologico, che colpisce tanti cittadini italiani", conclude.