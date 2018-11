Iran: Rohani, possiamo e venderemo nostro petrolio

TEHERAN, 5 NOV - La guerra economica lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran risulterà in una perdita per loro nel prossimo futuro. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani con riferimento al ripristino delle sanzioni americane scattate oggi, affermando che l'Iran "può vendere e venderà il suo petrolio" nonostante il tentativo degli Usa di ridurne l'esportazione a zero.