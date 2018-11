Maltempo: funerali di 9 vittime domani in cattedrale Palermo

PALERMO, 5 NOV - Saranno celebrati domani alle 11 nella Catredrale di Palermo i funerali della nove vittime che hanno perso la vita nella tragedia avvenuta a Casteldaccia la notte tra sabato e domenica a causa dell'esondazione del fiume Milicia, nel Palermitano. Ne dà conferma il parroco della cattedrale, Filippo Sarullo. Non è ancora chiaro chi sarà chiamato a celebrare le esequie in quanto monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, si trova all'estero. Le nove salme sono state portate nella chiesa della Madonna di Lourdes, in piazza Ingastone, e la bara di Rachele 1 anno, è l'unica rimasta scoperta; dentro ci sono due piccoli peluche di Minnie e Topolino. Intanto continuano le ricerche, anche con l'utilizzo di droni, del medico quarantenne Giuseppe Liotta, disperso sulla strada per Corleone mentre da Palermo si stava recando al lavoro in ospedale. La sua auto è stata ritrovata sul letto di un torrente.