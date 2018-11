Filippine: a Melbourne suora australiana espulsa da Duterte

SYDNEY, 5 NOV - E' arrivata a Melbourne, accolta dai suoi sostenitori, la suora cattolica australiana espulsa dalle dopo una lunga battaglia legale dal presidente filippino Rodrigo Duterte, per aver criticato apertamente la violenta repressione dello spaccio di droga e aver partecipato a manifestazioni di protesta. "Gli abusi dei diritti umani si continuano a moltiplicare. E' un regno di terrore, di tirannia", ha detto al suo arrivo Patricia Anne Fox di 72 anni, cofondatrice e superiora dell'ordine di Nostra Signora di Sion. Alla religiosa era stato revocato il visto da missionaria dopo che il presidente Duterte aveva ordinato che fosse indagata per 'disorderly conduct', ovvero disturbo della quiete pubblica, e fosse designata come 'straniera indesiderabile'. L'ordine di espulsione la accusa di aver partecipato apertamente e attivamente in attività come cortei, conferenze stampa e missioni conoscitive, in violazione dei termini e condizioni del visto da missionaria.