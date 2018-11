Gravina, Entella? 'Riflessione politica'

ROMA, 5 NOV - ''Siamo in attesa della decisione del Tar di domani''. Il presidente della Figc Gabriele Gravina spiega come si muoverà la federazione a proposito del caso Entella e della possibilità di modificare il campionato di Serie B in corso: ''Non appena avremmo a disposizione queste decisioni si sarà una riflessione politica. Bisognerà capire se in un momento così avanzato si potrà procedere a una modifica dei campionati. Ci sarà una seria riflessione politica''