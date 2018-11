'Idea riforma Serie A e B a 20 squadre'

ROMA, 5 NOV - ''Dobbiamo avviare l'idea di una riforma dei campionati con la Serie A e la Serie B a 20 squadre''. E' quanto afferma il nuovo presidente della Figc, Grabriele Gravina, che ha avanzato anche un piano per arrivare ''al semiprofessionismo per il campionato di Serie C. Stiamo lavorando su due aree che hanno mostrato criticità - aggiunge Gravina ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - aree molto importanti come l'area dei controllo e della giustizia sportiva''. La nuova guida del club Italia? ''Per la prossima partita della Nazionale non ci sarà un nuovo responsabile del club Italia ma - afferma il n.1 della Figc - una serie di idee. Ci sono diversi nomi, stiamo tracciando una serie di profili, cerchiamo quello corretto''.