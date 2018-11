Cina, Xi: siamo impegnati ad aprire i mercati sempre di più

SHANGHAI, 5 NOV - La Cina rinnova il suo impegno a favore del libero scambio e della globalizzazione economica: per questo, "non chiuderà le porte al mondo, ma le aprirà sempre di più". Nel discorso d'apertura al China International Import Expo (Ciie) di Shanghai, il presidente Xi Jinping ha affermato che "tutti i Paesi dovrebbe lavorare all'apertura verso l'esterno e a combattere protezionismo e unilateralismo con una posizione netta". Xi ha detto che ci sono oltre 3.600 società partecipanti all'evento, in rappresentanza di 172 Paesi e regioni.