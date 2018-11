Gattuso, prima non eravamo scarsi

ROMA, 4 NOV - "So che brucia perdere all'ultimo minuto, venivamo anche noi dalla sconfitta nel derby alla fine ed è stata una mazzata": così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Milan, Rino Gattuso. "Non era facile giocare qua, l'Udinese dopo l'Inter e la Roma è la squadra più fisica - ha aggiunto - Ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Speriamo di recuperare gli infortunati, abbiamo bisogno di tutti perché giochiamo ogni tre giorni. Dobbiamo guardare avanti, non eravamo scarsi prima e non siamo diventati bravi all'improvviso. Dobbiamo lottare ogni partita - ha concluso Gattuso - e fare più punti così, le vittorie ti aiutano a lavorare bene e con tranquillità e la palla non pesa".