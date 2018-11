Artissima, 25 anni con 54mila visitatori

TORINO, 4 NOV - Artissima spegne le candeline della venticinquesima edizione e si conferma tra i grandi appuntamenti internazionali dell'arte contemporanea con 54.800 visitatori (2.800 in più dell'anno corso), 35 Paesi rappresentati in fiera, più di 5.500 collezionisti da tutto il mondo, 7 premi, 1.500 giornalisti, 48 partner e sponsor. "In questi giorni - sottolinea Ilaria Bonacossa, direttrice per il secondo anno - abbiamo sentito tutta l'energia di una manifestazione che mette l'Italia al centro della ricerca contemporanea e fa di Torino una tappa obbligata del mondo dell'arte. Gallerie, collezionisti, direttori di musei, curatori e istituzioni da tutto il mondo, ma anche imprese visionarie che investono in cultura, sino al pubblico di curiosi e appassionati: tutti protagonisti di quella particolare modalità di fare fiera che è la caratteristica distintiva di Artissima, in cui ogni proposta, anche la scoperta della città resta speciale".