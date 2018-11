Midterm: ministro-candidato Gop apre inchiesta su dem

WASHINGTON, 4 NOV - E' polemica in Georgia, dove il segretario di stato locale Brian Kemp, che è anche candidato repubblicano per la carica di governatore nelle elezioni di Midterm, ha annunciato un'inchiesta sul partito democratico locale per un fallito tentativo di hackerare il sistema statale di registrazione del voto. Il partito democratico della Georgia ha definito le accuse "false al 100%" e l'indagine "un altro esempio di abuso di potere da parte di Kemp".