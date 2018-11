NEW YORK, 4 NOV - La keniana Mary Keitany si e' presa la rivincita aggiudicandosi la 48esima maratona di New York dove si è già imposta tre volte (dal 2014 al 2016) prima del secondo posto di un anno fa dietro l'americana Shalane Flanagan. Mary tagliato il traguardo di Central Park in 2:22:48.