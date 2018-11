Yemen: Unicef, 'è un inferno in terra per per i bambini'

ROMA, 4 NOV - "Lo Yemen oggi è un inferno in terra per i bambini. E' un inferno per ogni singolo ragazzo e ogni singola ragazza dello Yemen": lo ha dichiarato in un comunicato l'Unicef, nella persona del direttore per il Medio Oriente e il Nord Africa, Geert Cappelaere. Nello Yemen, fa sapere l'agenzia dell'Onu per l'infanzia, oggi ogni 10 minuti muore un bambino per malattie che possono essere facilmente prevenute. Circa 1,8 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta e di questi 400.000 bambini rischiano la vita. Inoltre, dice l'Unicef, 30.000 bambini sotto i 5 anni muoiono ogni anno per malattie che hanno come concausa la malnutrizione. "Tutte le sofferenze di milioni di bambini in Yemen sono state causate dall'uomo. Se oggi ci troviamo di fronte al rischio di una potenziale carestia nello Yemen, non c'è una sola causa naturale. E' semplicemente per motivi di cui sono responsabili gli adulti, ma per i quali i bambini pagheranno il prezzo più alto", scrive ancora il dirigente dell'Unicef.