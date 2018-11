Difende migrante, minacce e sostegno

NAPOLI, 04 NOV - "Attenta allo stupro selvaggio con banchetto cannibale finale". Non lascia spazio ad alcuna interpretazione il messaggio, sui social, indirizzato a Maria Rosaria, la donna che ha difeso un ragazzo pachistano dagli insulti di un giovane italiano, a bordo di un treno della Circumvesuviana di Napoli, che gli rivolgeva insulti razzisti. E' un commento particolarmente violento quello formulato da una donna. Poi, c'è chi mette anche in discussione quanto accaduto, l'autenticità del video. C'é chi chiede dove sia "la signora quando vengono aggrediti gli italiani, controllori e macchinisti". Dall'altro lato della medaglia, sono molteplici i post a sostegno della donna, indicata come "esempio da seguire contro chi dissemina odio razziale". Da ieri, gira sui social anche una immagine: un guantone da boxe che regge un ombrello - quello che la donna ha minacciato di "scassare" in testa all'aggressore, qualora ve ne fosse stato bisogno - e la frase: "Tu non sei razzista, tu sei str...".