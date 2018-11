Italia-Paraguay: presidente Benìtez a Roma, vedrà Mattarella

FIUMICINO (ROMA), 04 NOV - Il Presidente del Paraguay, Mario Abdo Benìtez è appena giunto a Roma per una visita ufficiale i due giorni in Italia dove ha in agenda un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Successivamente il Capo di Stato sarà ospite d'onore ad un seminario economico sulle piccole e medie imprese, organizzato a Cesena dall'istituto italo-americano. L'Italia, a quanto si è appreso, è il primo Paese europeo visitato dall'attuale Presidente del Paraguay.