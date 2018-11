Inzaghi, la Lazio doveva riscattarsi

ROMA, 4 NOV - La Lazio riscatta lo 0-3 con l'Inter e consolida il quarto posto che vuole dire Champions. "Abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra - spiega Simone Inzaghi a fine match - siamo stati bravi a fare gol e a non disunirci dopo il pareggio. Una vittoria importante, dovevamo riscattarci dopo il ko con Inter. Siamo al quarto posto, dopo lunedì abbiamo cercato di reagire nel migliore dei modi. Abbiamo vinto sette gare su 11, ho la fortuna di allenare una squadra che mi ha dato tantissimo e so che continuerà a farlo". Doppietta dedicata alla moglie Jessica per Ciro Immobile, all'ottavo centro in campionato e a una sola lunghezza da Piatek in cima alla classifica cannonieri di Serie A: "Bisognava reagire e lo abbiamo fatto alla grande - ammette il bomber -. Ci servono risultati positivi per il morale, sono felice per i due gol che sono arrivati in un momento di bisogno per la squadra".