Juve: Douglas Costa e Matuidi si fermano

TORINO, 4 NOV - Costretti allo stop Douglas Costa e Matuidi, sostituiti ieri sera da Allegri in Juventus-Cagliari e assenti all'allenamento di oggi alla Continassa. Il brasiliano ha un problema muscolare agli adduttori, il francese ha riportato una contusione all'anca. Entrambi - spiega una nota del club bianconero - si sono sottoposti a "trattamenti fisioterapici". Lavoro personalizzato anche per Chiellini e Bernardeschi, allenamento in parte con la squadra per Mario Mandzukic, escluso all'ultimo minuto dalla lista dei convocati ieri sera per "il riacutizzarsi del problema alla caviglia".