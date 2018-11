Midterm: sondaggio, dem sempre avanti per Camera, +7%

WASHINGTON, 5 NOV - A due giorni dalle elezioni di Midterm, i dem mantengono il loro vantaggio nella corsa per la Camera tra gli elettori registrati: secondo l'ultimo sondaggio Washington Post-ABC News, sono avanti di 7 punti, 50% contro 43%. Una percentuale piu' bassa rispetto allo scorso mese, quando il margine era di 11 punti, e dimezzata rispetto ad agosto (+14%) Ma quanto basta per conquistare la Camera, anche se il Wp sottolinea che non e' automatico trasferire i numeri a livello nazionale nelle competizioni dei singoli collegi.