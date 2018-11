Maltempo: Zaia, 'ripartire da ceneri'

BELLUNO, 4 NOV - "Le scene apocalittiche che abbiamo appena visto meritano un piano Marshall per la montagna, anche se l'espressione è abusata. Ma dobbiamo partire non dalle macerie ma dalle ceneri". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al termine della ricognizione aerea sul bellunese assieme al ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Dobbiamo ripristinare il patrimonio distrutto - ha aggiunto - e farlo così rapidamente da evitare che la popolazione sia indotta ad andarsene dalla montagna". Zaia ha anche riferito di aver constatato come, a poche ore dalla diffusione del codice Iban dedicato alla raccolta di fondi a supporto delle aree venete colpite dal maltempo, siano già numerosi i versamenti ricevuti.